Volante do Botafogo minimiza cálculos para assegurar retorno à Série A

"Não ficamos preocupados com isso [cálculos], mas sim no nosso trabalho. Perdemos o último jogo em casa e nos recuperamos fora. O que importa são os três pontos para brigarmos por uma chance grande de acesso contra o Criciúma. Mas primeiro temos que vencer o Bahia", destacou Lindoso.

Para assegurar a vaga na Série A, o time carioca precisa de apenas duas vitórias nos seus seis jogos restantes na Série B. No momento, o Botafogo lidera a tabela, com 62 pontos, cinco à frente do Vitória. No sábado, o adversário será o Bahia, rival direto dentro do G4. E Lindoso já convoca a torcida para o duelo no Engenhão.

"Em casa os times jogam diferentes contra nós. Pedimos um pouco de paciência para os torcedores, não é fácil e às vezes as coisas não dão certo. Vamos fazer de tudo para ser diferente do jogo contra o Ceará. Creio que vai ser um jogo mais aberto contra o Bahia e vamos ver", afirmou o volante, referindo-se à derrota por 1 a 0 para o Ceará, na semana passada, no Engenhão.