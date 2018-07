Volante do Botafogo prevê desgaste do Vasco e nega favoritismo do rival na final

O Botafogo segue em preparação para a decisão do Campeonato Carioca, contra o Vasco, domingo, no Maracanã. O elenco realizou novo treinamento nesta quarta-feira, no Engenhão, enquanto o rival se preparava para entrar em campo diante do Cruzeiro, em importante duelo a ser disputado à noite, no Mineirão.

+ 'Botafogo já reverteu outros resultados', diz Renatinho

Após o treino, o volante Marcelo concedeu entrevista coletiva e considerou que o desgaste cruzmaltino pode ser fundamental para a final. Por isso, negou que o rival seja favorito ao título, mesmo após ter vencido o duelo de ida por 3 a 2, em pleno Engenhão.

"Nenhum dos dois é favorito. O Vasco joga hoje e terá jogadores desgastados, mas não podemos pensar nisso. Vamos entrar forte, independente do resultado", declarou. "Temos uma semana boa para trabalhar e vamos corrigir erros. Tomamos um gol no fim do jogo, mas como é clássico, precisamos nos comportar bem."

Na ida, o Botafogo saiu na frente, levou a virada, buscou o empate novamente, mas sofreu o gol da derrota aos 48 minutos do segundo tempo. "No último jogo, nós erramos e acabamos sofrendo os gols. Domingo, vamos entrar pensando em ganhar pelo menos de 2 a 0. Não podemos perder esse foco", projetou Marcelo.

Para o confronto, o Botafogo tem uma dúvida no meio de campo. Rodrigo Lindoso, suspenso, está fora. Matheus Fernandes e Gustavo Bochecha são os candidatos à vaga para atuar ao lado de Marcelo.

"Perdemos um dos nossos capitães, um grande jogador. Agora, vai depender do professor, e quem entrar vai dar conta. O Bochecha é de muita qualidade e o Matheus mais de pegada, como eu. Qualquer um dos dois dará conta do recado", garantiu o volante.