Volante do Corinthians, Júnior Urso é assaltado em Taboão da Serra

O volante do Corinthians Júnior Urso foi assaltado a mão armada no último domingo, por volta das 18h30, em Taboão da Serra, São Paulo. O crime aconteceu no bairro Jardim Helena, onde o jogador nasceu.

Júnior Urso foi abordado ao entrar em seu carro. O assaltante, que estava em uma moto, colocou a arma na barriga do jogador e roubou o relógio. O jogador saía do aniversário de seu sobrinho acompanhado de alguns familiares. Após o crime, ele registrou Boletim de Ocorrência.

"Estou bem agora. Eu sempre vou lá, sem problema nenhum. O condomínio é bem simples, quando ele entrou, já vi que estava errado, que iria fazer algo comigo. Encostou na frente do meu carro e bem baixinho, sacou a arma e disse que queria só o relógio. Pedi calma a ele, fiquei com medo que pudesse disparar, pois estava nervoso, tremendo. Protegi minha família. Subiu na moto, arrancou para fora do condomínio, saiu com facilidade, não tem muita proteção lá. Tentei reparar na placa dele, mas vi que alterou a placa. Vai ser complicado identificar", disse Júnior Urso, ao site do Globo Esporte.

"Bola para frente agora. Graças a Deus, não aconteceu nada com a minha família. A polícia chegou pouco depois, ali mesmo fiz o registro da ocorrência, pediram os documentos do relógio. Eu acho que é de praxe. Atendi eles todos. Bom, espero que achem para ele pagar pelo que fez, para que não faça com uma próxima pessoa. Que Deus abençoe a vida dele. O relógio não quero mais", acrescentou.

Nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco corintiano, Júnior Urso trabalhou normalmente no CT Joaquim Grava. Ele está à disposição do técnico Fábio Carille para a partida contra o Fluminense, quinta-feira, na Arena em Itaquera, pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.