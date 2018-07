Volante do Flamengo chega à delegacia para depôr no Rio

O jogador Luiz Antônio, do Flamengo, se apresentou na tarde desta quinta-feira à Polícia Civil do Rio para prestar esclarecimentos sobre sua suposta ligação com grupos de milicianos que atuam na zona oeste da capital fluminense. O volante da equipe carioca chegou à Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) por volta das 13h50 e o depoimento estava marcado para começar às 14 horas.

O pai do jogador, Luiz Carlos Soares, também era esperado, mas não compareceu. Os advogados do Flamengo, Michel Assef e Michel Assef filho, acompanhavam o atleta.

De acordo com a DRACO, Luiz Antônio teria presenteado um dos chefes da milícia denominada de "Liga da Justiça" com um carro de luxo. E, em seguida, seu pai teria prestado queixa de roubo do mesmo veículo. As investigações policiais apontam que foi uma tentativa de aplicação do "golpe do seguro".

Enquanto ocorrem as investigações, o jogador segue afastado das atividades no Flamengo, que no domingo enfrenta o Coritiba, fora de casa, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou que só vai se pronunciar sobre o caso após a conclusão das investigações.