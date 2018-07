Volante do Flu prevê duelo 'difícil' contra o Inter Com a experiência de já ter vestido a camisa do Internacional, o volante Edinho admite a preocupação com o próximo adversário do Fluminense, que busca consolidar sua posição dentro do G4 do Brasileirão. O duelo com o time gaúcho está marcado para o sábado, em Macaé.