Volante do Flu se diz ansioso para volta do Brasileirão Há duas semanas sem disputar um jogo oficial, o volante Edinho admitiu nesta sexta-feira que está ansioso pelo retorno do Brasileirão. O Fluminense voltará a campo na competição logo em um clássico com o Botafogo, no domingo, dia 7 de julho, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), região metropolitana do Recife.