Volante do Internacional, Guiñazu nega fama de violento

"Adoro dar um carrinho, é minha função. Tirar uma bola importante também ganha o jogo. Mas sempre tomo cuidado para não machucar. Entrar forte para pegar a bola, mas nunca para machucar", garante o argentino. "Eu não machuco ninguém, sempre com a intenção de pegar a bola. Sempre peguei a bola, graças a Deus", diz ele.

O jogador também falou do momento do Internacional, projetando a volta por cima em 2013. "Quando o ser humano abre o olho as coisas acontecem. Ano que vem vai ser outra coisa. Tomara nós termos resultados para esses torcedores", comentou.

Com o Inter fora da Libertadores 2013 depois de três participações seguidas, tudo que resta ao clube no primeiro semestre é o Campeonato Gaúcho. Para Guiñazu, isso não é problema. "Gauchão e Libertadores são iguais, porque título é título. Tem que ganhar cada título. Comemorei do mesmo jeito."