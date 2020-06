Juventude confirma que volante João Paulo foi contagiado pelo coronavírus

O Juventude comunicou nesta terça-feira que o volante João Paulo testou positivo para a covid-19. O jogador está assintomático e ficará em isolamento por 15 dias antes de retornar aos treinamentos.

O Juventude já havia testado a maioria dos jogadores, além da comissão técnica e funcionários, todos negativos. Alguns jogadores, porém, não estavam em Caxias do Sul e fizeram o teste na última semana. João Paulo foi o único caso positivo, mas o clube garantiu que o atleta não teve contato com nenhum companheiro.

A equipe gaúcha retornou às atividades justamente nesta terça-feira, no estádio Alfredo Jaconi. Separados em dois grupos, fizeram treinamentos em horários diferentes. Foram realizados apenas treinamentos físicos, no vestiário, e as atividades táticas e técnicas ficarão para uma próxima etapa. Todos os jogadores tiveram suas temperaturas verificadas antes de entrarem no local.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado em 16 de março ao fim da terceira rodada do segundo turno. O Caxias venceu o primeiro turno e será campeão antecipado caso conquiste o primeiro lugar novamente.