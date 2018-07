Volante do Santa Cruz, Uillian Correia é suspenso preventivamente por doping

Se em campo a situação do Santa Cruz é desesperadora no Campeonato Brasileiro, fora dele a equipe sofreu um novo baque nesta segunda-feira. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) anunciou que o volante Uillian Correia foi flagrado no exame antidoping e, por isso, suspenso preventivamente.

De acordo com o comunicado do STJD, Uillian testou positivo para a substância higenamine no duelo diante da Chapecoense, dia 7 de setembro, na Arena Pernambuco. A suspensão preventiva de 30 dias foi decretada pelo presidente do órgão, Ronaldo Botelho Piacente, na última quinta-feira.

Ainda segundo o STJD, o Santa Cruz e Uillian Correia têm até cinco dias para se manifestarem sobre o assunto. Se for confirmado o doping, o jogador pode ser punido com até quatro anos de suspensão.

O time pernambucano prometeu defender o atleta. "O clube está levantando todas as informações, é muito preliminar falar de qualquer tipo de situação. Estamos vendo com o atleta, com o departamento médico, com o Cruzeiro, para montarmos a melhor defesa. Estamos à disposição para o que ele precisar", explicou o advogado do Santa Cruz, Eduardo Lopes.

Uillian Correia está no Santa Cruz, mas seus direitos econômicos pertencem ao Cruzeiro, que negociou o jogador com o time pernambucano no início do ano. Em 2016, atleta foi titular em boa parte dos jogos da equipe, que está na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 pontos em 32 jogos.