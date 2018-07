Volante do Santos deixa campo imobilizado e fica internado

O volante Thiago Maia, do Santos, deixou o gramado desacordado após um choque com o atacante Leandro Almeida, do Palmeiras, no clássico entre as equipes neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador precisou ser imobilizado, com colar cervical, depois de receber atendimento no campo.

O lance aconteceu aos 20 minutos do segundo tempo. Thiago Maia, de 18 anos, seguiu em direção ao hospital Santa Casa, na região central de São Paulo, próximo ao Allianz Parque.

O médico do Santos, Rodrigo Zogaib, acompanhou o jogador, que saiu do estádio consciente. "O atleta está acordado, consciente e orientado. Ele está sendo submetido a exames", afirmou o médico.

Segundo o Santos, Thiago Maia deverá passar a noite em observação no hospital. Após o choque com Leandro Pereira, o jogador santista caiu de mau jeito e reclamou que sentia dores nas pernas. Por isso, foi imobilizado.