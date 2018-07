Volante do Santos passa por 4ª cirurgia no joelho direito

O volante Alison, do Santos, parece enredado em uma dura rotina nestes seus primeiros anos no futebol profissional. Aos 23 anos, ele foi submetido nesta segunda-feira à quarta cirurgia no mesmo joelho direito. Promessa no clube paulista, ele não tem previsão de retorno ao time.

A nova operação se deveu a um entorse sofrido durante treino, na semana passada. Não tem relação com as cirurgias anteriores. O procedimento, realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, consistiu em uma artroscopia no menisco medial do joelho direito.

"O entorse evolui com dor e, após realizarmos exames com o atleta, observamos a necessidade da cirurgia no menisco. Vale ressaltar que a lesão não tem relação com as cirurgias anteriores de ligamento cruzado que o jogador foi submetido. Este ligamento reconstruído não sofreu qualquer tipo de dano", explicou o médico do Santos, Mauricio Zenaide.

De acordo com o clube paulista, Alison deve ter alta ainda nesta segunda-feira. E, no dia seguinte, já deve iniciar trabalho de fisioterapia no Cepraf do CT Rei Pelé.