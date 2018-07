Volante do Vasco comemora volta do G-4 no Brasileirão A notícia de que o Campeonato Brasileiro voltará a dar quatro vagas para a Libertadores de 2011 foi muito bem recebida no Vasco. Com a decisão da Conmebol, a equipe carioca, atualmente na 11ª posição, está a apenas cinco pontos do Atlético-PR, que aparece em quarto lugar e, neste momento, seria o último classificado à competição continental - 46 a 41.