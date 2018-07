Volante do Vasco, Diguinho é acusado de agredir mulher Uma mulher cujo nome não foi divulgado acusa o jogador Diguinho, do Vasco, de tê-la agredido durante uma discussão ocorrida na última quinta-feira, dentro de uma boate na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio de Janeiro). Ela registrou o caso na 16ª DP (Barra da Tijuca) no domingo.