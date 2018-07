Volante do Vasco promete luta até o fim por vaga no G4

"Tem equipes com quarenta e poucos pontos, a nove do Vasco, falando em Libertadores. Nós estamos a dois do G4. Lutamos sempre, e não vai ser a oito rodadas do fim que vamos deixar barato esse quarto lugar", disse o atleta. "Vencendo o Botafogo, vamos brigar por esse último lugar (no G4) porque, ao meu ver, os três primeiros já estão decididos com Fluminense, Atlético-MG e o Grêmio".

O volante admitiu que a posição atual do time é "correta" por todas as oscilações no rendimento da equipe ao longo da competição. Mas não entregou os pontos. "Ainda restam oito rodadas e 24 pontos a disputar".

Para Wendel, a classificação pode ajudar a resolver o problema do atraso de salários no clube, recorrente desde o início do ano. "A diretoria vem tentando resolver, mas desde que a gente pisa no gramado tentamos esquecer esses problemas extracampo. Vamos buscar as vitórias, e a Libertadores para mim significa isso tudo, os cofres cheios do clube e jogadores valorizados".

Para o clássico desta quinta-feira, contra o Botafogo, o Vasco espera contar com o atacante Alecsandro. Com dores na coxa direita, o jogador fez tratamento intensivo em São Januário e vai se concentrar para o jogo.