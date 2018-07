Volante do Vasco reclama de atraso nos salários O volante Eduardo Costa, que não deve ter o contrato renovado com o Vasco, voltou a reclamar do atraso de salários. A diretoria decidiu que não vai renovar o vínculo com o jogador, que já criticou algumas vezes a administração e a situação financeira do clube. O atleta disse ainda que outros jogadores também devem deixar a equipe.