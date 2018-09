Volante Douglas vibra com primeiro gol pelo Corinthians

O volante Douglas festejou seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Internacional, neste domingo, em Itaquera, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele estava no lugar certo para apenas empurrar a bola para o gol, após ela bater no travessão em cabeçada de Romero.

"Ter feito o gol me ajuda muito. Vinha pensando bastante nesse primeiro gol, já estava até agoniado. Mas era o dia para sair e agradeço a todos pelo trabalho", afirmou o atleta, que acabou saindo da partida no segundo tempo. "O Douglas estava sentindo um incômodo e pediu para ser substituído", afirmou o técnico corintiano Jair Ventura.

Desde que chegou ao clube, o treinador fez algumas mudanças táticas no time e, com isso, o volante passou a ter um pouco mais de liberdade para ir ao ataque. Logo no início do jogo, ele quase marcou ao tocar por cobertura na saída do goleiro Marcelo Lomba.

Para Douglas, a partida contra o Inter foi uma das melhores que fez pelo Corinthians. "Agora é seguir com essa pegada. A formação que entramos em campo me permite atuar pelo lado direito, aí posso cortar para o meio e chutar. É muito bom para mim, para dar sequência. Só tenho dois ou três meses aqui, então bola para frente que tem muito mais ainda", avisou.