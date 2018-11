Volante Edenílson diz que faltou paciência ao Inter em 1ª derrota no Beira-Rio

A decepção estava evidente no rosto dos jogadores do Internacional na noite desta quarta-feira após a primeira derrota sofrida no Beira-Rio neste Campeonato Brasileiro. O time gaúcho perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 1, faltando agora apenas duas partidas para o fim de sua participação na competição, e ficou ainda mais distante do título.

O volante Edenílson tentou justificar o tropeço nesta reta final. "Acho que faltou um pouco de paciência. Pegamos um time bem montado, tomamos um gol em contra-ataque que geralmente não acontece. Mas é trabalhar que domingo já tem outra batalha", disse Edenílson se referindo ao jogo contra o Fluminense, de novo diante da torcida.

O lateral Fabiano seguiu na linha de seu companheiro de equipe e enalteceu o Atlético Mineiro, que vem de três triunfos consecutivos na competição. "Pode ter certeza que todos que estão aqui vestem essa camisa com muita responsabilidade. Sabíamos o que era preciso ser feito e entendemos a cobrança dos nossos torcedores. São partidas difíceis, assim como foi hoje diante de uma grande equipe", falou o lateral.

Fabiano se referiu às vaias dos torcedores ao final do duelo, que pode ter tirado o Inter da briga pelo título brasileiro. O Inter ficou com 65 pontos. Na próxima rodada enfrenta o Fluminense, novamente no Beira-Rio, pela 37ª rodada.