Volante Edinho comemora a marca de 150 jogos pelo Fluminense

RIO - O volante Edinho irá atingir neste sábado, diante do Coritiba, no Maracanã, a marca de 150 jogos com a camisa do Fluminense. Titular do técnico Vanderlei Luxemburgo, ele é um dos líderes do elenco e comemora a identificação que teve no clube carioca, onde chegou em janeiro de 2011.

"Essa marca é muito importante para mim. Dedico esta marca de 150 jogos a meu avô e a meu pai. Meu avô era tricolor. Ele não está mais vivo, mas sempre falou que eu teria de jogar pelo Fluminense. Meu pai também torce pelo clube. Ele mora em Cabo Frio e não poderá vir ao jogo", disse Edinho.

Com passagens anteriores por Inter e Palmeiras, além de uma rápida experiência no Lecce, da Itália, Edinho já conquistou dois títulos pelo Fluminense, o Campeonato Carioca e o Brasileirão do ano passado. E também procura ser um exemplo para os jogadores mais jovens do clube.

"Procuro chegar sempre cedo aos treinos e não ter pressa para sair. Sei que é importante dar exemplo aos mais jovens. Procuro falar muitas coisas para eles, pois já comecei um dia e sei como é", contou Edinho, que ganhou uma camisa especial do clube para comemorar a marca de 150 jogos.