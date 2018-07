Volante Edson celebra marca de 100 jogos com a camisa do Fluminense

O Fluminense não conseguiu a vaga na Copa Libertadores, mas o volante Edson teve motivo para comemorar ao fim da rodada final do Brasileirão. O jogador alcançou a marca de 100 jogos com a camisa do time carioca no empate com o Internacional, no domingo, e foi homenageado pelo técnico Marcão com a entrega da camisa com o número 100 nas costas.

"É motivador chegar a uma marca tão importante. E principalmente receber essa camisa das mãos de uma pessoa como o Marcão. É um cara que admiro bastante. Estou muito feliz com esses 100 jogos, mas quero mais. Que venham 200, 300... Sempre vou procurar honrar as cores do Fluminense da melhor maneira possível", declarou Edson.

Décimo jogador que mais atuou pelo Flu na história, Marcão exaltou o feito do volante que comandou na reta final do Brasileirão - ele será substituído por Abel Braga em 2017. "É uma marca muito importante. Não é qualquer um que tem a honra de vestir essa camisa em 100 partidas. Estou feliz pelo Edson, que é um cara que sempre foi muito comprometido, dedicado e tenho certeza que virão outros 100, 200 jogos ainda", declarou.