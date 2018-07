Volante Edson elogia Flu, mas enfatiza necessidade de evolução para o Brasileiro

O volante Edson acredita que o time exibiu força neste último Campeonato Carioca, no qual só caiu nos pênaltis diante do Botafogo no confronto de volta das semifinais, no sábado, mas ele reconhece que o time precisa evoluir para a disputa do Brasileirão. Para ele, a boa atuação no segundo tempo do confronto com os botafoguenses, no Engenhão, é um bom exemplo a ser seguido.

"Temos que fazer do segundo tempo para mais. O Fluminense é time grande, de massa, e a nossa torcida exige um time lutador, que busca o gol o tempo todo. Temos a consciência do que precisamos melhorar e vamos trabalhar para isso para alcançar nosso objetivo, que é brigar forte no Brasileiro", afirmou o jogador, em entrevista ao site oficial do clube das Laranjeiras, publicada nesta terça-feira.

Para Edson, o Fluminense até merecia melhor sorte diante do Botafogo no último sábado, mas ele enfatizou que a própria boa atuação já serviu como injeção de ânimo para a continuidade da temporada. "Voltamos bem no segundo tempo e acho até que merecíamos até a vitória nos 90 minutos, porque a gente criou mais e colocamos duas bolas na trave. Mas, infelizmente, perdemos nos pênaltis", disse o volante.