Volante Eduardo é regularizado e pode estrear como titular no Inter

A regularização de Eduardo ocorre em um excelente momento para Celso Roth. Com uma série de desfalques no meio-campo, ele chegou a improvisar o zagueiro Ernando como volante, durante o treino de quinta-feira. Eduardo, assim, pode estrear já como titular pelo Internacional.

A lista de desfalques para a posição inclui Fernando Bob, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Anselmo, que se recupera de lesão muscular na coxa direita, e Rodrigo Dourado, convocado à seleção olímpica. Fabinho e Jair eram os únicos volantes de origem disponíveis antes da chegada de Eduardo.

Formado nas categorias de base do Atlético Mineiro, o jogador de 21 anos vinha sendo pouco aproveitado no clube. Ele chega em um momento difícil do Inter, que está apenas na 15.ª posição do Brasileirão, com 22 pontos, e amarga um impressionante jejum de 12 partidas sem vitória.