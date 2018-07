Volante Fabríco quer São Paulo com garra: 'tem que odiar perder'

Na temporada passada, a diretoria são-paulina entendeu que tinha um time que não vendia caro as derrotas e não se abalava com resultados ruins. Fabrício chega ao clube com um perfil oposto. "O time tem de ganhar, se acostumar com a vitória e odiar perder. Quer ser meu amigo? Me deixa ganhar no vídeo game que você vai me ver feliz (risos)", comentou o novo volante são-paulino.

Ele sabe que, com o São Paulo há três anos sem conquistar títulos, as críticas da torcida vão ser mais fortes em 2012, mas não se importa. "As críticas são normais em qualquer clube. E a torcida do São Paulo está acostumada com títulos. O jogador sente isso em campo, mas não tem de ficar de blá, blá, blá. Às vezes você dá um carrinho e o pessoal gosta. Os torcedores gostam de atitude", disse Fabrício.

O jogador, porém, não tem a titularidade garantida. A concorrência no meio-campo do São Paulo promete ser forte em 2012. Só volante são mais seis: Wellington, Casemiro, Denílson, Rodrigo Caio, Juninho, Carlinhos e Cléber Santana. Destes, apenas os dois últimos, além de Fabrício, não foram formados no CFA de Cotia, onde o São Paulo realiza sua pré-temporada.