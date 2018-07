Volante Fahel comemora 100.º jogo pelo Botafogo Prestes a completar o seu 100.º jogo com a camisa do Botafogo, o volante Fahel celebrou nesta quinta-feira uma coincidência entre sua vida profissional e pessoal. Ele descobriu que será pai pela segunda vez, repetindo o que aconteceu em 2009, quando nasceu seu primeiro filho às vésperas do clássico com o Fluminense. Na ocasião, o jogador marcou o gol da vitória do Botafogo, na semifinal da Taça Guanabara.