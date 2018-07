Volante Fillipe Soutto mostra confiança em 'ótimo' ano no Vasco

RIO - Com poucas chances no Atlético Mineiro, o volante Fillipe Soutto recobrou a confiança em seu futebol no Vasco. Motivado pelo acerto com o time carioca, o jogador mostra serviço durante a pré-temporada em Pinheiral e já projeta fazer um "ótimo" ano na sua nova casa.

"Estou muito esperançoso com o ano que teremos. Trocadilhos a parte com meu nome, estou cada vez mais me soltando. Quero ter um ótimo ano aqui no Vasco, por isso estou trabalhando muito forte aqui em Pinheiral", declarou o volante, um dos reforços do Vasco para a temporada.

Ciente das dificuldades enfrentadas pelo Vasco no fim do ano passado, por conta de atrasos de salário e problemas de infraestrutura, Soutto pede a confiança da torcida. "Acreditem, porque o Vasco vai lutar muito, nosso grupo é muito competitivo e, se Deus quiser, teremos um ótimo ano".