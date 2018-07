Volante Fillipe Soutto receita tranquilidade para Vasco reagir

RIO - O Vasco não vence há sete jogos, está em 18º lugar e soma 25 pontos no Brasileirão. Para chegar aos 46 pontos projetados como número mágico para escapar do rebaixamento, a equipe do técnico Dorival Júnior precisaria ganhar sete dos últimos 14 compromissos. Como parâmetro de comparação, venceu seis das 24 partidas disputadas até o momento. "O primeiro a fazer é não olhar para números e estatísticas, porque está cada vez mais provado que no futebol elas não têm valor algum", afirmou o volante Fillipe Soutto. "Precisamos pensar que cada jogo é uma decisão. Não é clichê."

Na quinta-feira, o Vasco receberá o Internacional em Macaé (RJ), como pagamento de punição de perda de mando de campo. Mas terá de se impor no Estádio Cláudio Moacyr para obter a primeira vitória em oito rodadas e tentar iniciar a escapada das últimas posições.

Fillipe Soutto já identificou o principal problema vascaíno. "Estamos afoitos na hora de concluir a gol, pela situação da equipe. Sabemos da situação que vivemos, mas acredito que futebol se resume ao que se apresenta em campo. Não adianta haver conversa se não for traduzida em questões práticas", discursou o jogador.