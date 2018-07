Volante França deixa o Palmeiras e acerta com o Figueirense

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou a transferência do volante França para o Figueirense. O jogador, inclusive, já viajou para Florianópolis e não vai mais defender o time alviverde. Como a transferência é nacional, ele está liberado para jogar pelo clube catarinense antes da abertura da janela de transferências.

Na verdade, França é jogador do Hannover, da Alemanha, e estava emprestado ao Palmeiras. Pelo acordo, o time alviverde não rescindiu o contrato, mas sim, emprestou o jogador ao Figueirense até o fim do ano, mesmo período que ele tinha contrato com o Palmeiras. A negociação demorou alguns dias porque era necessário que o clube alemão aceitasse a mudança.

Pelo acordo, o jogador não poderá enfrentar o Palmeiras no segundo turno. Vale lembrar que no primeiro turno, o Alviverde venceu por 1 a 0, justamente na rodada passada.

No Palmeiras, França disputou apenas dez partidas e fez um gol. Ele não conseguiu ter uma sequência maior de partidas, primeiro porque sofreu uma lesão. Em seguida, após se recuperar, passou a ter problemas particulares e por causa disso, chegou a faltar em alguns treinamentos. Dentre outras coisas, vizinhos o acusaram de exagerar nas festas realizadas em sua casa.

No Figueirense, o volante vai reencontrar quatro ex-palmeirenses. Casos do lateral-direito Artur, zagueiro Thiago Heleno, o volante Rivaldo e o atacante Ricardo Bueno.