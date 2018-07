Volante Fred, da seleção brasileira, é pego no antidoping

Fred, volante da seleção brasileira, foi flagrado em exame antidoping realizado durante a disputa da Copa América. O resultado da contraprova do exame, decisiva para uma eventual punição, será divulgada nesta terça-feira. A substância proibida encontrada pela comissão de dopagem no exame de urina é o diurético hidroclorotiazida. A informação foi publicada pelo site Fox Sports e confirmada pelo Estado.

A CBF não confirma oficialmente a informação, mas dirigentes da entidade devem se posicionar na tarde desta segunda-feira. Os empresários do jogador também afirmam que vão aguardar o resultado da prova B. Fred, que atua no Shakhtar Donetsk, teve uma participação com altos e baixos na Copa América.

Dunga convocou os 23 jogadores início de maio, mas só no dia 20 de maio chamou o volante e também Felipe Anderson, da Lazio, para o período de treinos na Granja Comary. Só foi chamado depois da contusão de Luiz Gustavo. Começou como titular, mas foi substituído na estreia do Brasil por Roberto Firmino. Contra a Colômbia também perdeu lugar. O volante não retornou mais à equipe nos confrontos contra Venezuela e Paraguai, quando o Brasil foi eliminado nos pênaltis e deu adeus à Copa América.