Volante Gabriel fica fora de treino e pode desfalcar o Botafogo

O Botafogo ganhou um problema de última hora para enfrentar o Atlético-PR neste sábado, no Raulino de Oliveira, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Gabriel sofreu uma torção no tornozelo direito e poderá desfalcar a equipe do técnico Vágner Mancini no importante confronto do fim de semana.

Gabriel se lesionou no treino da última quinta-feira. Mesmo assim, viajou para Volta Redonda, mas não participou da atividade desta sexta. Ele ficou no hotel realizando tratamento intensivo, segue como dúvida e só deverá saber se atua ou não momentos antes do confronto.

Mas Gabriel não é o único problema botafoguense para sábado. Além dele, o zagueiro André Bahia e os atacantes Rogério e Wallyson estão fora. Eles nem mesmo viajaram com a delegação. Para a defesa, Mancini deverá improvisar o volante Rodrigo Souto ao lado de Dankler, enquanto que Yuri Mamute e Jobson formarão o ataque.

Com 33 pontos, o Botafogo é o antepenúltimo colocado do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento, e por isso uma vitória neste sábado é fundamental. Já o Atlético-PR é o nono, com 43 pontos, sem maiores ambições na competição.