Volante Gabriel pede rescisão e surpreende direção do Botafogo

O desinteresse de atletas em permanecer no Botafogo para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2015 é cada vez mais claro. Nesta segunda-feira, a direção do clube foi surpreendida com a informação de que o volante Gabriel entrou com ação na Justiça pedindo a rescisão do contrato por causa de atraso no pagamento de salário e depósito no FGTS.

Com isso, ficou evidente que Gabriel, de 22 anos, não vai continuar no clube. Há especulações de que alguns clubes do País estão interessados em contar, para 2015, com o volante, formado nas categorias de base do Botafogo. O Cruzeiro seria um deles.

No fim de semana, a direção do Botafogo também perdeu outro jogador, com o qual esperava renovar contrato. O zagueiro André Bahia acertou a sua ida para o Shonan Bellmare, do Japão, por dois anos. A permanência dele no clube alvinegro estava bem encaminhada e a transferência foi outro golpe.