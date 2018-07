Volante Guiñazu festeja volta ao Vasco após abalo por lesão

Desde que voltou ao Brasil para atuar no Vasco, Guiñazu não conseguiu uma sequência na equipe. Diversas lesões atrapalharam o jogador, sendo a última uma fratura no pé direito. O novo problema físico deixou o volante desconsolado, mas isso já faz parte do passado. De volta aos treinos, ele celebrou a recuperação e o retorno aos gramados.

"Essa lesão foi pior que outras, pois tínhamos feito um Carioca maravilhoso. Fiquei de fora do início da Série B. Fiquei triste não por conta da minha lesão, mas também pela lesão dos outros companheiros. Ficava dando chute nas cadeiras ao ver meus companheiros brigando e não conseguir ajudar. Mas já passou. Vou aproveitar agora a alegria de trabalhar com eles. Sempre vou buscar ajudar a todos", disse.

Guiñazu está com o elenco do Vasco em Pinheiral, no Rio, onde o técnico Adilson Batista comanda a intertemporada da equipe em meio à pausa no calendário brasileiro para a Copa do Mundo. Enquanto treina, o jogador não perde a chance de acompanhar a seleção argentina na competição e torce pelo terceiro título mundial de seu país.

"A Argentina possui uma seleção muito forte. Os jogadores sabem o que precisa ser feito dentro de campo, mas somente o nome não ganha mais. O Mundial está mostrando isso. Tem que ter qualidade e atitude para vencer. Eu tenho muita confiança na Argentina. Espero que o grupo consiga dar alegria para o nosso povo. Estou torcendo muito" comentou.