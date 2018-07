Volante Henrique pede Cruzeiro atento para evitar 'surpresa'

Mesmo com a derrota para o Corinthians na última quarta-feira, o Cruzeiro está muito próximo do segundo título brasileiro consecutivo. São sete pontos de vantagem para o vice-líder São Paulo, a 11 rodadas para o fim do campeonato. Os próprios jogadores da equipe admitem a proximidade da conquista, mas sabem que para confirmá-la será necessário errar pouco.

"Ainda temos muitos jogos pela frente. A gente vai se esforçar bastante para que tudo dê certo lá no final, tentando errar o menos possível. Vamos procurar desempenhar bem o nosso papel, para que não tenhamos que correr o risco de perder pontos e evitar qualquer surpresa. Manter o mesmo foco, o mesmo ritmo para que, ao fim do campeonato, possamos chegar a essa conquista", disse o volante Henrique.

Ele mesmo foi o responsável pelo erro que gerou o gol de Luciano na derrota por 1 a 0 para o Corinthians, ao tentar sair jogando com um toque de calcanhar e perder a bola para Petros. Diante do Flamengo, neste domingo, no Maracanã, Henrique espera uma partida melhor para recolocar o Cruzeiro no caminho das vitórias.

"Esperamos jogar bem para chegarmos à vitória. Vamos buscar sempre fazer os gols. Não pode faltar garra, vontade, determinação. Temos que estar concentrados o tempo todo, porque, na maioria das vezes, esses grandes jogos são decididos em detalhes. Apesar das dificuldades, acredito que somos capazes de conquistar um bom resultado no Rio de Janeiro", afirmou.