Volante Hudson afirma que Pato pretende continuar no São Paulo

Um dos jogadores mais próximos de Alexandre Pato no elenco do São Paulo afirmou nesta terça-feira que a vontade do atacante é permanecer no clube. O volante Hudson explicou que apesar do risco de deixar o Tricolor, o objetivo de colega é superar a pendência na Justiça e continuar no elenco.

"Acredito que ele está feliz aqui e está ambientado. Todos aqui gostam dele, não acredito que queira sair daqui. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas o desejo dele é ficar no São Paulo, ele está feliz aqui", disse o volante, que costuma ser o companheiro de quarto de Alexandre Pato na concentração.

O atacante acionou a Justiça trabalhista para tentar rescindir contra o Corinthians. O jogador alega o atraso no pagamento dos direitos de imagem e a falta de recolhimento no FGTS também no contrato de empréstimo que possui com o São Paulo. Caso consiga romper o vínculo com o Alvinegro, Pato também fica sem o contato com o Tricolor.

Hudson disse compreender a motivação do colega em acionar a Justiça. "Quando temos altos valores para receber, isso ao longo do tempo vai incomodando e incomoda qualquer ser humano. Isso é uma questão pessoal e ele achou talvez que fosse o momento de fazer isso. ele sabe o que é melhor para ele", comentou.