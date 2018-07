Volante Hudson destaca estreia pelo São Paulo em empate com o Cruzeiro

SÃO PAULO - O volante Hudson afirmou nesta segunda-feira estar contente com a sua estreia pelo São Paulo, no último domingo. O jogador se destacou no Botafogo-SP na campanha do Campeonato Paulista e entrou no segundo tempo do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, pelo Brasileirão, em Uberlândia.

"Foi um bom resultado para a equipe, se considerarmos que o Cruzeiro é o atual campeão brasileiro e tem um grande time e está na Libertadores. Mesmo jogando fora de casa, com essas situações adversas, conseguimos um ponto importante", afirmou Hudson, que no Estadual foi o jogador com mais desarmes. Ao todo, foram 63 roubadas de bola em 14 jogos, uma média de 4,5 por partida.

O jogador também destacou a manutenção da invencibilidade são-paulina sobre os mineiros. Como visitante, o clube do Morumbi não é derrotado pelos mineiros desde 2004 quando perdeu por 2 a 1. Desde então foram mais dez partidas, com seis vitórias e apenas quatro empates nesse período.

"A nossa equipe teve paciência e mostrou evolução durante o jogo para conseguir o empate. Fomos premiados com esse bom resultado, porque não é fácil encarar o Cruzeiro fora de casa. Estamos no caminho certo e os números mostram isso. Temos que lutar sempre para manter este tipo de retrospecto", acrescentou.

O novato no clube afirmou não ter pressa de ter receber novas oportunidades do técnico Muricy Ramalho e garante ter paciência para conquistar espaço no time. "Não vim para roubar o espaço de ninguém. Estou aqui para brigar pelo por um lugar e brigar pelo meu melhor, porque nosso elenco tem excelentes jogadores", comentou.