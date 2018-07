Volante inglês destaca trio ofensivo da Colômbia: 'Sabemos muito sobre eles'

Poupado no duelo contra a Bélgica, o volante Jordan Henderson voltará ao time titular da Inglaterra no duelo contra a Colômbia na terça-feira, às 15h (de Brasília), em Moscou, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista à Fifa, o jogador falou sobre as dificuldades que espera enfrentar na decisiva partida.

"Você analisa o time e vê muitos bons jogadores. Nomes como Falcao Garcia, (James) Rodríguez e Cuadrado. E no setor defensivo eles também têm bons jogadores como o (Davinson) Sanchez. Sabemos muito sobre eles, onde eles são realmente bons e como tentar anular isso. Mas também temos que demonstrar nosso potencial e o que podemos fazer. Se jogarmos o nosso futebol, certamente conseguiremos atingi-los", disse.

Henderson atuou como titular nas vitórias sobre a Tunísia por 2 a 1 e na goleada por 6 a 1 sobre o Panamá. Com a classificação garantida no Grupo G, o técnico Gareth Southgate optou por poupar a maioria dos titulares e Henderson ficou de fora.

O volante falou também sobre a experiência de disputar sua segunda Copa do Mundo e das lembranças de sua estreia em 2014, no Brasil. "Foi no jogo contra a Itália, em Manaus. Estava muito quente e o tempo úmido. Lembro disso", disse.

"Estava muito empolgado em poder jogar para o mundo como jogador da Inglaterra. Me sentia honrado em poder representar meu país no mais alto nível. Esse sentimento carrego em todos os jogos que disputo na Copa do Mundo. Esperamos agora sair com a classificação e seguir vivos neste Mundial da Rússia", prosseguiu.