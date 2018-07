Volante João Schmidt volta de empréstimo e reforça o São Paulo

O São Paulo passou a contar nesta segunda-feira com mais um jogador no elenco. O volante João Schmidt, de 22 anos, voltou ao clube depois de um empréstimo de dez meses no Vitória de Setúbal, de Portugal, e está à disposição do técnico Juan Carlos Osorio para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O jogador se reapresentou no CT da Barra Funda junto com o zagueiro Lucão e o meia Boschilia. A dupla ganhou alguns dias de folga ao fim da disputa do Mundial sub-20, disputado na Nova Zelândia. Os dois foram vice-campeões com a seleção brasileira, ao perder a final para a Sérvia, na prorrogação.

Osorio pretende escalar Lucão como titular e tem no retorno de João Schmidt uma reposição para a saída de Denilson, negociado com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. "Antes me via com poucas oportunidades, mas após esse período jogando com frequência em Portugal, entendo que estou totalmente diferente de quando fui. Hoje me vejo em condições de brigar pelo meu lugar no time", afirmou o jogador em entrevista ao site oficial do São Paulo.

Pelo time europeu, João Schmidt marcou seis gols pelo Campeonato Português e agora volta ao clube onde começou para tentar ganhar espaço. Será a quarta temporada dele como jogador profissional.