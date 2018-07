Volante Léo Gago promete atuação ofensiva no Grêmio

PORTO ALEGRE - Com boas passagens por Avaí, Vasco e Coritiba, o volante Léo Gago avisou logo em sua apresentação oficial que não vai se ater a sua função no Grêmio. Mesmo jogando mais recuado, o reforço pretende mostrar seu lado ofensivo em seu novo time.

"Acabei sendo recuado como volante na época de juniores. Mas eu ainda gosto de chegar na frente para chutar a gol", declarou o volante, que assumiu a posição por conta do bom passe no meio-campo. "Desde muito jovem eu tenho o passe como principal qualidade".

Mas, antes de se arriscar no ataque, Léo Gago terá que buscar seu lugar no time. No Grêmio, o volante terá que concorrentes diretos Fábio Rochemback e Fernando. "É uma disputa sadia entre profissionais e eu vou trabalhar no dia a dia para buscar o meu espaço. Vou lutar com unhas e dentes para agarrar a oportunidade que eu tiver", disse o jogador, indicado pelo técnico Caio Júnior.

Léo Gago deve ser o último reforço do Grêmio a ser anunciado ainda neste ano, segundo o diretor de futebol do clube. Paulo Pelaipe adiantou que novos jogadores devem chegar na primeira semana de janeiro. "Nos primeiros dias de janeiro vamos fechar o plantel que temos como ideia para 2012".