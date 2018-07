Volante Lucas Silva admite sonho de jogar pelo Real Madrid

Sondado pelo Real Madrid, o volante do Cruzeiro, Lucas Silva, admitiu nesta segunda-feira que seria a realização de um sonho atuar pelo clube espanhol. O jogador de 21 anos tem o nome especulado como reforço do atual campeão europeu depois de ter se destacado na conquista do Campeonato Brasileiro pelo clube.

"Não tem nada oficial, mas claro que me interessa jogar no Real Madrid, é um grande clube. Seria um sonho e me interesso muito em defender um time tão grande", disse o jogador nesta segunda-feira durante cerimônia de premiação aos melhores do campeonato promovida pela revista Placar e pelo canal ESPN.

O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, já explicou que o volante não deixará o clube por propostas abaixo de R$ 45 milhões. Ainda assim, a lesão do colombiano James Rodríguez, meia do time espanhol, abre espaço para especulações sobre a necessidade da equipe de Madri contratar um reforço. "A minha boa fase chama a atenção. Sou um jogador moderno, com um bom passe e um bom chute de fora da área", destacou Lucas.

CONCORRÊNCIA

Pelos lados do Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti admitiu que o clube espanhol tem interesse no meia cruzeirense, mas revelou que ainda não há nada de concreto. Segundo o comandante da equipe, a decisão será tomada apenas após avaliação do elenco, que acontecerá após a participação no Mundial de Clubes da Fifa.

"Depois desse período vamos tomar uma decisão. É verdade que temos interesse em Lucas Silva, mas não é só ele. Depois do Mundial vamos tomar a decisão avaliando o que vai acontecer com nossos meias que estão lesionados neste momento", explicou Ancelotti.