Volante Lucas Silva é dúvida no Cruzeiro para o clássico mineiro

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro ganhou um problema de última hora para enfrentar o Atlético Mineiro, neste domingo, no Independência, no primeiro clássico entre os dois rivais em 2014. Isso porque o volante Lucas Silva se queixou de um cansaço muscular na coxa direita e foi preservado pela comissão técnica do treino deste sábado.

Na sexta, o técnico Marcelo Oliveira já havia deixado claro que só revelaria o time que vai a campo no clássico momentos antes da partida. Três desfalques são certos: o atacante Borges, que ainda não se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita, o volante Nilton, submetido a artroscopia no joelho direito em novembro, e o lateral-esquerdo Samudio, que recupera a forma física.

Neste sábado, Oliveira anunciou a lista de 22 jogadores relacionados sem grandes novidades. A tendência é Marcelo Moreno ser mantido na vaga de Borges e o time jogar com: Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio; Souza, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Dagoberto e Marcelo Moreno.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS NO CRUZEIRO:

GOLEIROS - Elisson e Fábio;

LATERAIS - Ceará, Egído e Mayke;

ZAGUEIROS - Bruno Rodrigo, Dedé e Léo;

VOLANTES - Henrique, Lucas Silva, Rodrigo Souza, Souza e Tinga;

MEIAS - Elber, Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart;

ATACANTES - Dagoberto, Luan, Marcelo Moreno e Willian.