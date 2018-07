Volante Lucas Silva quer se firmar após mudanças no Cruzeiro

BELO HORIZONTE - A reformulação do elenco do Cruzeiro para a temporada 2013 não atingiu o volante Lucas Silva. O jovem, de apenas 19 anos, ganhou as suas primeiras oportunidades na equipe profissional no ano passado e quer aproveitar as mudanças no elenco para conquistar seu espaço e a condição de titular no time mineiro.

"A expectativa é a melhor possível. Treinador novo, um elenco mudado, todo mundo deve ter oportunidade, ninguém sabe ainda quem vai formar o time titular. Vou buscar o meu espaço para estar sempre atuando", afirmou, ao site oficial do Cruzeiro.

Lucas Silva disputou os primeiros jogos no clube sob o comando de Celso Roth. Agora, o jogador espera ser aproveitado pelo técnico Marcelo Oliveira. "Nós conversamos, ele me perguntou se eu estou preparado para o ano, eu disse que estou preparado e muito motivado também. Ele me disse que era por aí mesmo, que neste ano vai dar tudo certo", disse.

O volante cruzeirense avaliou que a pré-temporada está sendo importante para estar em boas condições nos torneios que serão disputados em 2013. "Já tem dois anos que não participo de uma pré-temporada, já que estava em outros times ou em convocações. Agora sim, fazendo uma pré-temporada no elenco profissional, com o grupo formado, poderei me preparar fisicamente para estar bem durante todo o ano. A expectativa é a melhor possível", comentou.