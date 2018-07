Volante Marciel, 20 anos, pode ter chance no Corinthians

Caso Bruno Henrique não se recupere de lesão, o técnico Tite será forçado a escalar o garoto Marciel como volante na partida de sábado do Corinthians contra o Figueirense em Itaquera, porque há vários desfalques para o setor.

Ralf levou o terceiro cartão amarelo no clássico com o Santos e está suspenso. Cristian, com lesão na panturrilha, está descartado. E Bruno Henrique tem pequenas chances de atuar porque ainda está em tratamento de uma lesão no tornozelo esquerdo. Além disso, Petros deve ser negociado com o Betis, da Espanha. E Elias está defendendo a seleção brasileira.

“Vamos com calma. Qualquer situação que eu colocar agora é prematura”, disse Tite sobre a possível utilização de Marciel. O volante de 20 anos foi um dos destaques da Copa São Paulo este ano.

GAROTADA

Tite vai ganhar dois 'reforços' das categorias de base. O atacante Malcom será reintegrado ao elenco depois que retornar da seleção Sub-20 - o Brasil perdeu, no sábado, para a Sérvia na Nova Zelândia. Será um reforço e tanto após as saídas de Guerrero e Emerson Sheik.

Além dele, quem retorna é o lateral-esquerdo Guilherme Arana, outra cria das categorias de base. Arana estava emprestado ao Atlético-PR, mas retornaria ao Corinthians por causa da negociação de Fábio Santos com o futebol espanhol. O jovem lateral, que se recupera de lesão, volta para ser reserva de Uendel.