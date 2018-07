Volante Olivera, da Fiorentina, é suspenso por 3 jogos

Naquela ocasião, o árbitro do duelo apenas aplicou um cartão amarelo a Olivera pela entrada forte que o atleta deu no adversário, mas acabou não vendo o pisão sobre o bósnio. E, como o uruguaio já contabiliza quatro amarelos na competição, foi punido com uma quarta partida de suspensão.

O treinador da Fiorentina, Vincenzo Montella, substituiu Olivera já no início do segundo tempo, em uma decisão que foi considerada uma espécie de punição ao atleta e não uma alteração que teve razões puramente técnicas.

Na partida do último sábado, realizada no Estádio Olímpico de Roma, a Fiorentina acabou sendo derrotada por 4 a 2 e caiu para a sexta posição do Italiano, com 29 pontos, enquanto a equipe romana, com a mesma pontuação, assumiu o quinto lugar.