Volante que passou pela base do Atlético-MG morre em acidente de carro

O volante Fernando Pavão, de 25 anos, morreu no último domingo em acidente automobilístico. O jogador estava atuando no Sete de Dourados, do Mato Grosso do Sul, e se destacou na base do Atlético-MG, que divulgou nota nesta segunda-feira lamentando a fatalidade.

"O Clube Atlético Mineiro se solidariza aos familiares e amigos do volante Fernando Pavão, de 25 anos, que morreu neste domingo, vítima de acidente automobilístico. O atleta defendia o Sete de Dourados (MS) e atuou na base do Galo de 2008 a 2011", divulgou o clube nas redes sociais.

De acordo com informações da imprensa local, Pavão voltava de uma confraternização familiar e estava nas cercanias da cidade de Paranhos, a 469km de Campo Grande. Seu carro teria capotado em uma curva e o jogador não resistiu aos ferimentos. As outras três pessoas que estavam no veículo passam bem.