Volante Renato celebra vitória em jogo número 300 pelo Santos O volante Renato saiu de campo mais que satisfeito com a vitória do Santos por 1 a 0 diante do XV de Piracicaba, nesta terça-feira, pelo Campeonato Paulista. Aos 36 anos, o jogador completou seu jogo de número 300 com a camisa do time da Vila. "O importante era a vitória, conseguir os três pontos e a primeira colocação do grupo", afirmou o jogador em entrevista ao canal PFC.