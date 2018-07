Volante Richarlyson promete títulos na chegada ao Atlético-MG

O volante Richarlyson mostrou disposição em sua chegada ao Atlético Mineiro nesta terça-feira, em Belo Horizonte. Satisfeito com o acerto, o jogador elogiou a estrutura e a torcida atleticanas e prometeu títulos em seu novo clube.

"Felicidade por estar sendo contratado por uma equipe de qualificação tão grande quanto a minha anterior e espero continuar minha história vitoriosa conquistando títulos, alcançando objetivos individuais e tendo a ambição, sempre, de fazer o melhor pelo Atlético", afirmou Richarlyson, que faturou um título mundial e três brasileiros pelo São Paulo, seu ex-time.

"Espero dar conta do recado e que a torcida esteja na mesma euforia que estou para começar a trabalhar aqui no Atlético", revelou o volante, que prometeu empenho dentro de campo. "A torcida pode esperar um jogador sempre guerreiro, motivador e com espírito de liderança. Espero fazer tudo de bom para o Atlético, junto com o professor Dorival, alcançar o objetivo maior que é a conquista de títulos".

Com vínculo de dois anos com o Atlético, Richarlyson revelou que decidiu acertar com o clube mineiro por indicação dos amigos Diego Tardelli e Zé Luis. "O Tardelli e o Zé Luis foram duas pessoas que me ajudaram a tomar essa decisão de assinar com o Atlético. Eles falaram muito bem sobre a estrutura e as ambições que o clube tem e isso foi de suma importância para que, hoje, eu esteja falando como jogador do Atlético".