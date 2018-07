Volante Rivaldo, ex-Palmeiras, reforça o Sport O Sport anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista pernambucano Rivaldo. Mas não se trata do pentacampeão mundial. O novo reforço do time rubro-negro é o volante que defendeu o Palmeiras na última temporada. Além dele, outro que chega para reforçar o Sport em 2012 é o também volante Diogo, que estava no Fluminense.