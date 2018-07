Volante Rodrigo Caio é operado com sucesso em São Paulo

Um dos principais nomes do elenco do São Paulo na atualidade, titular absoluto há um ano, o jovem Rodrigo Caio passou por uma cirurgia de reconstituição do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo nesta quinta-feira, no HCor. No mesmo procedimento, foi realizada a sutura do menisco medial da mesma perna.

De acordo ortopedista Rene Abdalla, que realizou o procedimento cirúrgico, a operação durou aproximadamente uma hora e meia e foi bem sucedida. Segundo o São Paulo, nos próximos dias, o volante/zagueiro vai iniciar o processo de fisioterapia no Reffis, o centro de recuperação do clube.

Rodrigo Caio se machucou durante a partida contra o Criciúma, sábado, no Morumbi, quando caiu em campo já pedindo substituição. Ele foi substituído logo em seguida e deixou preocupado o departamento médico do clube. A lesão foi verificada em exame de ressonância magnética na segunda-feira.

Operado, o garoto de 20 anos deverá ficar afastado do futebol por um período de seis a oito meses. Assim, o defensor não entrará mais em campo neste ano. E perderá também o início da próxima temporada.

Destaque no São Paulo, o jogador ganhou espaço na base da seleção brasileira. E, neste ano, deu boa contribuição para a conquista do título do Torneio de Toulon, do qual foi eleito o melhor jogador.