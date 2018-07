Volante Rodrigo, ex-Madureira, reforça o Fluminense

O jogador de 21 anos foi o artilheiro do Madureira no Carioca, apesar de ser volante. Dos sete gols que marcou, três foram de pênalti. Ele chega o Fluminense por empréstimo até o fim do estadual de 2012, com opção de compra, por valor não revelado.

"Fiz gol nos jogos contra Vasco e Botafogo, o que foi muito bom para mim. Mas o que me marcou mesmo foi o que fiz de antes da linha do meio do campo, contra o Nova Iguaçu, na rodada de abertura da Taça Rio", comentou Rodrigo, que já havia disputado o Carioca e o Brasileirão da Série D do ano passado pelo Madureira, clube no qual se profissionalizou.

Rodrigo deve chegar para fazer sombra a Diguinho na equipe. "Jogo de segundo volante, que marca, que gosta de sair para o jogo, chegar na frente e chutar a gol", explica o volante, que quer aproveitar a chance no Flu. "É a minha primeira oportunidade de jogar em um clube grande e não posso deixar escapar. Cheguei aqui pelas minhas qualidades e cabe a mim colocá-las em prática quando a chance aparecer."