Volante Sandro opera joelho direito e desfalca Tottenham por tempo indeterminado

LONDRES - O volante Sandro deverá desfalcar o Tottenham por um longo período. Nesta quarta-feira, o clube inglês comunicou que o jogador brasileiro passou por uma cirurgia no joelho direito por causa da lesão sofrida no último sábado, durante o empate por 0 a 0 com o Queens Park Rangers, em confronto válido pelo Campeonato Inglês.

Sandro foi substituído durante o primeiro tempo da partida. O Tottenham evitou fazer uma previsão de quando o volante brasileiro voltará a ficar à disposição. "O tempo de recuperação será avaliado ao longo dos próximos dias", afirmou o clube, em nota oficial.

A cirurgia deve deixar Sandro fora dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari nos primeiros meses do seu retorno à seleção brasileira. O treinador vai reestrear no comando da equipe no dia 6 de fevereiro, em amistoso contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres.

Com Sandro fora, a tendência é que o técnico português Andre Villas-Boas dê mais oportunidades a Scott Parker, que se recuperou de uma lesão no tendão de Aquiles, no Tottenham. O clube está em quarto lugar no Campeonato Inglês, com 40 pontos, e luta p or uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.