Volante Sebastian Eguren faz primeiro treino com elenco do Palmeiras

SÃO PAULO - O volante uruguaio Sebastian Eguren fez nesta segunda-feira o primeiro treino com o elenco completo do Palmeiras. O jogador de 32 anos chegou ao clube na última semana, após deixar o Libertad, do Paraguai, e deve ser apresentado oficialmente como reforço palmeirense ainda nesta semana.

Reserva da seleção uruguaia, Eguren disputou a Copa das Confederações, encerrada no dia 30 de junho, no Brasil, e assinou contrato com o Palmeiras até dezembro do ano que vem. O reforço só deve estrear daqui dez dias no novo clube, quando a documentação estiver regularizada.

A baixa do treino desta segunda-feira, na Academia, foi o meia paraguaio Mendieta, que era companheiro de Eguren no Libertad e também foi contratado recentemente. Liberado pelo clube, ele viajou ao Paraguai para trazer o resto da mudança para São Paulo.

Mendieta já estreou no último sábado pelo Palmeiras, ao entrar no segundo tempo da vitória contra o Oeste por 4 a 0, em Presidente Prudente (SP). O próximo compromisso palmeirense será na sexta-feira, quando enfrenta o ABC em sua volta ao Pacaembu, após cumprir punição do STJD.