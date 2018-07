Volante Serginho comemora chance no Atlético-MG Titular do Atlético-MG na maior parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, Serginho não começou bem a atual temporada. Mas a lesão do argentino Escudero pode permitir que o volante comece uma partida pela primeira vez em 2012 neste domingo, às 16h, contra o Uberaba, fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Mineiro.